Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hatırlı isme" rest - Son Dakika
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Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hatırlı isme" rest

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Şamil Tayyar\'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan "hatırlı isme" rest
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Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın "zula" olarak kullandığı evde bulunan paralara ilişkin açıklamaların ardından AK Partili Şamil Tayyar'dan yeni bir iddia geldi. Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulutaş için devreye giren "hatırlı" isimlerden birine "bu işe karışmayın" dediğini iddia etti. Ayrıca Tayyar'a göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında herkese tepki gösterdi.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş hakkındaki gelişmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrına ilişkin AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir iddia geldi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "BU İŞE KARIŞMAYIN" DEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

AK Partili Şamil Tayyar, Yusuf Ulutaş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmaya çalışan isimlerden birinin geri çevrildiğini iddia etti. Tayyar, son açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Az önce öğrendim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş için devreye giren “hatırlı” isimlerden birine “bu işe karışmayın” diyerek kestirip atmış."

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

SON MYK TOPLANTISINDA SERT MESAJLAR VERDİĞİ İDDİASI

Açıklamanın devamında AK Partili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısındaki tutumuna ilişkin de şu iddialarda bulundu: "Son MYK toplantısında da neredeyse herkesi haşlamış, fon operasyonuna dair sert mesajlar vermiş. Belli ki çok kararlı, bir o kadar öfkeli, ummadıklarından gördükleri karşısında." 

"NEŞTERİN DAHA DERİNE İNDİRİLECEĞİ KONUSUNDA UMUTLARIM ARTTI"

AK Partili Şamil Tayyar'ın iddialarının son bölümünde piyasa işlemlerinden elde edilen yüksek kazançlara ilişkin mesaj öne çıktı. "Tavır çok açık ve net: “Piyasa düzenbazlıklarıyla 3 lirasını 10’a, 30’a katlayana bu fahiş kazancın kazancın bedelini ödeteceğiz.” Onun için neşterin derine, daha derine indirileceği konusunda umutlarım arttı."

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın "zula" olarak kullandığı belirtilen evde balya balya para ve lüks saatler bulunmuştu. MASAK raporuna göre Ulutaş'ın 2024 yılında 10,6 milyon lira olan para hareketliliğinin 2025 yılında 231 milyon liraya yükseldiği belirtilmişti.

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
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