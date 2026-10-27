Muğla Menteşe'de voleybol turnuvası Cumhuriyet'in 103'üncü yılını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Menteşe'de voleybol turnuvası Cumhuriyet'in 103'üncü yılını kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Menteşe\'de voleybol turnuvası Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılını kutladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Voleybol Turnuvası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında oynandı. Sporcular turnuvada Cumhuriyet'in 103'üncü yılı coşkusunu voleybol sahasına taşıdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Voleybol Turnuvası'nda heyecan ve mücadele bir araya geldi.

Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada sporcular, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu voleybol sahasına taşıdı. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda sporun birleştirici gücüyle Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlandı. Cumhuriyet coşkusunun filede yaşandığı turnuva, spor ve bayram heyecanını bir araya getirirken, 29 Ekim'in anlam ve önemini bir kez daha ön plana çıkardı. Organizasyon, Cumhuriyet'in 103 yıllık gururunu aynı ruh ve heyecanla yaşattı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıMenteşeGüncelMuğlaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Derbi sonrası ortalık karıştı Mert Hakan’ın hareketine tepki yağdı Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü Görenler şaşırdı Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı
Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında
Görüntü bu sabah kaydedildi Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:23
Fenerbahçe’de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
11:14
Kahramanmaraş’ta Kaymakamlık okul saldırısında 4 kişiye soruşturma izni verdi
Kahramanmaraş'ta Kaymakamlık okul saldırısında 4 kişiye soruşturma izni verdi
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 11:35:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de voleybol turnuvası Cumhuriyet'in 103'üncü yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei