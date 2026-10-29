Menteşe\'de trafik ışıklarında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastanede öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Akçaova Mahallesi girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile Mehmet Algı yönetimindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Mehmet Algı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Algı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.