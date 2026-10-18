Muğla\'da 9\'uncu Tarhana Festivali\'nde 2 bin kişiye tarhana çorbası ikram edildi

Muğla'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Tarhana Festivali, Saburhane Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Festivalde 40 kilogram ağırlığında hazırlanan 2 bin kişilik tarhana çorbası vatandaşlara ikram edildi.

Muğla İçin Gelecek Platformu (MİG) tarafından Menteşe ilçesindeki Saburhane Meydanı'nda bu yıl 9'uncusu düzenlenen Muğla Tarhana Festivali, çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Festival alanında kurulan stantlarda vatandaşlar el emeğiyle hazırladıkları ürünleri satışa sundu. Bando takımının çaldığı marşlar ve şarkılar festival alanında renkli görüntüler oluştururken, vatandaşlar müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

2 bin kişilik tarhana çorbası ikram edildi

Geleneksel oyunların oynandığı, yöresel ürünlerin satışa sunulduğu festivalde, Muğla'nın yöresel lezzetlerinden tarhana da ön plana çıktı. Yapımı yaklaşık 3 saat süren, 40 kilogram ağırlığındaki tarhana çorbası hazırlanarak 2 bin kişiye ikram edildi.

Protokol üyeleri stantları gezdi

Festival alanındaki stantları Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, il protokolü ve siyasi parti temsilcileri ziyaret etti.

Stantları gezen protokol üyeleri, sergilenen yöresel ürünleri inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında protokol üyelerine de tarhana ikram edildi.

Festival programında çocuklara yönelik etkinlikler, atölyeler, halk oyunları, mini konserler ve çeşitli gösteriler yer aldı.