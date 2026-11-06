Muğla Menteşe'de alev alan otomobildeki yangın söndürüldü, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de alev alan otomobildeki yangın söndürüldü, yaralanan olmadı

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Muğla Menteşe\'de alev alan otomobildeki yangın söndürüldü, yaralanan olmadı
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Muğla Menteşe\'de alev alan otomobildeki yangın söndürüldü, yaralanan olmadı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı'nda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın söndürülürken yaralanan olmadı, araçta maddi hasar oluştu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AZ 650 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Uğur Mumcu3. SayfaMenteşeİtfaiyeGüncelPolisMuğlaSon Dakika

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