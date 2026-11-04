Muğla Menteşe'de ocak prizinden çıktığı belirtilen yangın ev sakinlerince söndürüldü - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de ocak prizinden çıktığı belirtilen yangın ev sakinlerince söndürüldü

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Muğla Menteşe\'de ocak prizinden çıktığı belirtilen yangın ev sakinlerince söndürüldü
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde müstakil bir evin mutfağında ocak prizinden kaynaklandığı belirtilen yangın, ev sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tedbir amacıyla doğalgaz kesilirken itfaiye ekipleri evde inceleme yaptı; yangında yaralanan olmadı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde müstakil bir evin mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ocak prizinden kaynaklandığı belirtilen yangın, ev sakinleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Menteşe ilçesi Kiramettin Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde bulunan müstakil bir evin mutfağında meydana geldi. Ocak prizinden kaynaklandığı değerlendirilen yangına ev sakinleri kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla evin doğalgazı kesilirken, itfaiye ekipleri evde kontrol ve incelemelerde bulundu.

Yangında şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de ocak prizinden çıktığı belirtilen yangın ev sakinlerince söndürüldü - Son Dakika
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