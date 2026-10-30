Muğla Menteşe'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayı ve Madrigal konseriyle kutlandı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayı ve Madrigal konseriyle kutlandı

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Muğla Menteşe\'de Cumhuriyet\'in 103. yılı fener alayı ve Madrigal konseriyle kutlandı
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Muğla Büyükşehir Belediyesinin Menteşe ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için düzenlediği kutlamalar binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Fener alayının ardından Madrigal sahne aldı; meydanı dolduran vatandaşlar şarkılara eşlik etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Menteşe ilçesinde düzenlenen kutlamalar, binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen fener alayının ardından sevilen müzik grubu Madrigal sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Türk Bayraklarıyla renklenen meydanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, birlik ve beraberlik içerisinde kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişi buluştu

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamalarına Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Yeni Parti Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve binlerce vatandaş katıldı. Fener alayıyla başlayan kutlamalarda vatandaşlar, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Kutlamaların devamında sahne alan Madrigal, sevilen şarkılarıyla Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Başkan Köksal Aras; "Cumhuriyet sahip olduğumuz en büyük değerdir"

Kutlamalarda vatandaşlara seslenen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Cumhuriyet'in özgürlük, eşitlik, bağımsızlık ve adaletin simgesi olduğunu vurguladı. Başkan Köksal Aras, "Cumhuriyet bizim için özgürlük demek. Kadın erkek eşitliği demek. Bağımsızlık demek. Adalet demek, akıl demek, bilim demek, kültür demek, sanat demek. Sahip olduğumuz en büyük değer demek Cumhuriyet. Bu meydanı coşkuyla dolduran siz değerli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Başkan Ahmet Aras: "Cumhuriyet bu toprakların mayasıdır"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımı olduğunu belirterek, "Cumhuriyet, bu toprakların mayasıdır! Milletimizin iradesidir! Özgürlüğümüzün ışığıdır! Ortak geleceğimizdir" dedi.

Başkan Aras "Cumhuriyet, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde milletimizin yokluk ve işgal şartlarında ayağa kalkarak kendi geleceğine sahip çıkmasının adıdır. Cumhuriyet, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır. Kadınların hayatın her alanında eşit yurttaşlar olarak yer almasıdır. Çocuklarımızın eğitim hakkına kavuşmasıdır. Gençlerimizin geleceğe umutla bakmasıdır. Cumhuriyet, aklın, bilimin, sanatın, adaletin ve özgür düşüncenin aydınlattığı çağdaş Türkiye idealidir" denildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatMadrigalMenteşeGüncelMuğlaSon Dakika

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