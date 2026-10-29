Muğla ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl coşkusu fener alayı ve konserlerle yaşandı - Son Dakika
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Muğla ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl coşkusu fener alayı ve konserlerle yaşandı

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Muğla ilçelerinde Cumhuriyet\'in 103. yıl coşkusu fener alayı ve konserlerle yaşandı
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Muğla'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı ve konser programı düzenlendi. Bodrum, Marmaris ve Menteşe'de bayrak ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar marşlar söyledi; Bodrum'da Dedublüman, Marmaris'te Yeni Türkü konseri yapıldı.

Muğla'nın ilçelerinde, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı ve konser programı düzenlendi.

Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nde saat 19.23'te başlayan fener alayına katılan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle marşlar eşliğinde Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından toplanan kalabalık, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci programda, ellerindeki Türk bayraklarıyla sahneye çıkan gazilerin ardından vatandaşlara seslenerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Etkinlikler kapsamında sahne alan müzik grubu Dedublüman, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Marmaris

Atatürk Caddesi'nde ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyarak korteje eşlik eden vatandaşlar, marşlar söyleyerek Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Kutlamalara katılan motosiklet sürücüleri de konvoy oluşturdu. Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridiyle kapattı.

Buradaki program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Fener alayından sonra Marmaris Belediyesi organizasyonuyla Atatürk Meydanı'nda Yeni Türkü konseri gerçekleştirildi.

Menteşe

Merkez ilçe Menteşe'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayında katılımcılar ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonrası meydanda konser düzenlendi.

Programa Yeni Parti Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Kültür SanatYeni TürküDedublümanMarmarisMenteşeBodrumGüncelMuğlaSon Dakika

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