Muğla Menteşe\'de yağış sonrası yol çöktü, araçtaki iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağış nedeniyle yol çöktü. Seyir halnde iken yoda olışan çöküntüye farketmeyerek çukura düşen araç ise yolda mahsur kaldı.

Olay, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi 472 Sokak ile 428 Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bu sırada yoldan geçen bir araç, yolda oluşan çukura düşerek mahsur kaldı. Araçtaki iki kişi kendi imkanları ile araçtan çıkarken, bölgeye sevk edilen görevliler tarafından yolun çöken bölümünde işaretleme çalışması yapıldı.