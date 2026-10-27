Muğla Menteşe'de yağış sonrası yol çöktü, araçtaki iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de yağış sonrası yol çöktü, araçtaki iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı

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Muğla Menteşe\'de yağış sonrası yol çöktü, araçtaki iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi ve seyir halindeki bir araç oluşan çukura düşerek mahsur kaldı. Araçtaki iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı, bölgeye sevk edilen görevliler çöken bölümde işaretleme çalışması yaptı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağış nedeniyle yol çöktü. Seyir halnde iken yoda olışan çöküntüye farketmeyerek çukura düşen araç ise yolda mahsur kaldı.

Olay, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi 472 Sokak ile 428 Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bu sırada yoldan geçen bir araç, yolda oluşan çukura düşerek mahsur kaldı. Araçtaki iki kişi kendi imkanları ile araçtan çıkarken, bölgeye sevk edilen görevliler tarafından yolun çöken bölümünde işaretleme çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de yağış sonrası yol çöktü, araçtaki iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı - Son Dakika
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