Muğla Menteşe'de Muhtarlar Günü töreninde Federasyon Başkanı Akay konuştu - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de Muhtarlar Günü töreninde Federasyon Başkanı Akay konuştu

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Muğla Menteşe\'de Muhtarlar Günü töreninde Federasyon Başkanı Akay konuştu
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19 Ekim Muhtarlar Günü için Muğla'nın Menteşe ilçesinde tören düzenlendi. Törende konuşan Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, muhtarlık kurumunun devlet ile millet arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek tüm muhtarların gününü kutladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Muğla'nın Menteşe ilçesinde tören düzenlendi.

Muhtarlar Günü kapsamında Menteşe Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törene, Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende, Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Menteşe ilçesi Kiramettin Mahallesi Muhtarı Hayrettin Akay, muhtarlar adına konuşma yaptı. Muhtarlık kurumunun vatandaşların sorunlarını dinleyen, taleplerini ilgili kurumlara ileten ve devlet ile millet arasında köprü görevi üstlenen önemli bir yapı olduğunu belirten Federasyon Başkanı Akay, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için gece gündüz çalıştığını ifade eden Federasyon Başkanı, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kamu kurumları ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Vatandaşların taleplerini ilgili mercilere iletmeye ve çözüm süreçlerine katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Federasyon Başkanı Hayrettin Akay, görev yapan tüm muhtarlara emeklerinden dolayı teşekkür etti. Federasyon Başkanı, hayatını kaybeden muhtarları da rahmetle andı.

Kaynak: İHA
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