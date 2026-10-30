Muğla Menteşe\'de yağış sonrası sis kenti kapladı, kartpostallık görüntüler oluştu

Muğla'da etkili olan yağışların ardından Menteşe ilçesinde sis etkili olurken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Muğla genelinde etkili olan yağışlı havanın ardından Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde sis görüldü. İlçenin farklı noktalarında etkisini gösteren sis, doğayla ve kent manzarasıyla birleşince güzel görüntüler oluşturdu. Sis tabakasının kenti kapladığı anlar, ortaya güzel manzaralar çıkarırken, kartpostallık görüntüler vatandaşların da ilgisini çekti.