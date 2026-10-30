Muğla Menteşe'de yağış sonrası sis kenti kapladı, kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de yağış sonrası sis kenti kapladı, kartpostallık görüntüler oluştu

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Muğla Menteşe\'de yağış sonrası sis kenti kapladı, kartpostallık görüntüler oluştu
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Muğla Menteşe\'de yağış sonrası sis kenti kapladı, kartpostallık görüntüler oluştu
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Muğla'da etkili olan yağışların ardından Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde sis görüldü. İlçenin farklı noktalarında etkisini gösteren sis, doğa ve kent manzarasıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu ve vatandaşların ilgisini çekti.

Muğla'da etkili olan yağışların ardından Menteşe ilçesinde sis etkili olurken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Muğla genelinde etkili olan yağışlı havanın ardından Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde sis görüldü. İlçenin farklı noktalarında etkisini gösteren sis, doğayla ve kent manzarasıyla birleşince güzel görüntüler oluşturdu. Sis tabakasının kenti kapladığı anlar, ortaya güzel manzaralar çıkarırken, kartpostallık görüntüler vatandaşların da ilgisini çekti.

Kaynak: İHA
MenteşeGüncelMuğlaYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de yağış sonrası sis kenti kapladı, kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
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