56 yıllık eşini kaybeden Ünsal Tiğin, kabrini haftada 3 gün ziyaret edip ona Ayşe Kulin okuyor - Son Dakika
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56 yıllık eşini kaybeden Ünsal Tiğin, kabrini haftada 3 gün ziyaret edip ona Ayşe Kulin okuyor

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Emekli subay Ünsal Tiğin (82), 23 Temmuz 2023'te hastalık nedeniyle hayatını kaybeden eşi Ayla Tiğin'in Muğla Menteşe'deki mezarına yaz kış demeden gidiyor. Kabrin etrafına zambak, gül ve sarmaşık eken Tiğin, eşinin sevdiği yazarın romanlarını okuyarak "Onu unutmadım, unutmayacağım" diyor.

MUĞLA'da, 56 yıllık eşi Ayla Tiğin'i 3 yıl önce kaybeden emekli subay Ünsal Tiğin (82), eşinin ölümünün ardından haftanın 3 günü mezarını ziyaret edip, Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar ediyor, sevdiği yazarın kitabını okuyor. Eşinin mezarının yanındaki alanı düzenleyip çiçekler eken Tiğin, "İnsan birini sevdikten sonra seneler nasıl geçiyor, anlamıyorsunuz. Onu erken kaybettim. Daha yaşayacağımız güzel günler vardı ama hastalık peşini bırakmadı" dedi.

Menteşe ilçesinde yaşayan emekli subay Ünsal Tiğin, 56 yıllık eşi Ayla Tiğin'i hastalığı nedeniyle 23 Temmuz 2023'te kaybetti. Tiğin, eşinin ölümünün ardından haftanın 3 günü mezarını ziyaret etmeye başladı. Yaz kış demeden mezarlığa giden Tiğin, eşinin mezarının çevresini düzenleyip çiçekler yetiştiriyor. Mezarın hemen yanındaki alanı da kendisi için düzenleyen Tiğin, burada olumsuz hava koşullarından korunabileceği bir yaşam alanı da oluşturdu. Eşini unutmadığını ve ömrü yettikçe ziyaretlerini sürdüreceğini belirten Tiğin, "Buraya gelip ona Ayşe Kulin'in romanlarını okuyorum. Onu unutmadım, unutmayacağım. Ömrüm yettikçe haftanın 3 günü gelip ziyaret edeceğim. Çiçeklerini sulayacağım. Hatırasını gönlümde yaşatacağım" dedi.

ONUN SEVDİĞİ ŞEYLERİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

Eşinin doğayı ve çiçekleri çok sevdiğini anlatan Ünsal Tiğin, mezarın çevresini bu nedenle çiçeklerle donattığını söyledi. Kışın yağmur, çamur ve rüzgardan, yazın ise aşırı sıcaklardan korunmak için alanı düzenlediğini ifade eden Tiğin, "Olumsuz hava koşullarına rağmen yaz kış demeden kabrini ziyaret ediyorum. Her gün buraya bir şeyler ilave etmeye çalışıyorum. Taş tedarik ettim, etrafını çevirdim. Yeşillikleri canlı tutmaya çalışıyorum. Çiçeklerin her türlüsünü ve doğayı çok severdi. Onun sevdiği şeyleri yapmaya çalışıyorum. Zambak, sarmaşık, asma ve gül gibi birçok çiçek ektim. Mevsim çiçekleri de yetiştiriyorum" ifadeleri kullandı.

DAHA YAŞAYACAĞIMIZ GÜZEL GÜNLER VARDI

Eşiyle 56 yıl evli kaldıklarını ve ona duyduğu özlemin hiç dinmediğini dile getiren Tiğin, hastalık sürecinin kendileri için zor geçtiğini dile getirerek, "İnsan birini sevdikten sonra seneler nasıl geçiyor, anlamıyorsunuz. Onu erken kaybettim. Daha yaşayacağımız güzel günler vardı ama hastalık peşini bırakmadı. 7-8 ay yatalak kaldı. Ellerini ve ayaklarını kullanamadı. Tedavisi palyatif bakım merkezinde devam etti ama ecel işte, takdiri ilahi. Ömrü o kadarmış" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Ayşe KulinMenteşeGüncelMuğlaYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Tabbe Lan Tabbe Lan:
    Okusun, okusun. Belki dinletebilir.... Tövbe, tövbe... Bir de okumuş adam dersin... 1 1 Yanıtla
  • hopsi_03 hopsi_03:
    gelir tabi gidiyor mu gitmiyor 0 1 Yanıtla
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