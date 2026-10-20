Muğla\'da kırmızı ışık ihlali iddiasıyla otomobil motokuryeye çarptı, kurye yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, caddeye çıkan motokurye ile çarpışırken, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 34 KK 2140 plakalı otomobil, AVM tarafından caddeye çıkan 48 AEK 727 plakalı motokurye ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motokuryeye sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.