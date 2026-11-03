Muğla Menteşe\'de iş merkezindeki iş yeri yangında kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Hacı Memiş Ağ Sokak üzerinde bulunan Dereli İş Merkezi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.