Sağanak yağışta kontrolden çıkan otomobil takla attı

Sağanak yağışta kontrolden çıkan otomobil takla attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla’nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada yaralanan bulunmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Menteşe ilçesi Şehitlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 TS 933 plakalı otomobil, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Araç kavşak içinde ters dönerek durabildi. Kazada sürücünün araçtan kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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