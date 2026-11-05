CHP Muğla İl Başkanı, 313 bin 990 TL bağışın parti hesabına işlenmediğini öne sürdü - Son Dakika
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CHP Muğla İl Başkanı, 313 bin 990 TL bağışın parti hesabına işlenmediğini öne sürdü

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CHP Muğla İl Başkanı, 313 bin 990 TL bağışın parti hesabına işlenmediğini öne sürdü
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CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan, Menteşe İlçe Örgütü hesaplarında 313 bin 990 TL bağışın parti hesabına işlenmediğini öne sürdü. Karahan, tutar pazartesiye kadar yatırılmazsa salı günü savcılığa başvuracaklarını söyledi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan, önceki yönetimin istifa ederek YENİ Parti'ye geçmesinin ardından Menteşe İlçe Örgütü'nün mali hesaplarında inceleme yaptırdıklarını ve 313 bin 990 TL tutarındaki bağışın parti hesaplarına işlenmediğinin tespit edildiğini öne sürdü. Karahan, söz konusu tutarın pazartesi gününe kadar parti hesabına yatırılmaması halinde salı günü savcılığa başvuracaklarını söyledi.

Karahan, CHP Menteşe İlçe Başkanı Yücel Avcı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçe binasında basın toplantısı düzenledi.

Önceki ilçe yönetiminin istifa ederek YENİ Parti'ye geçmesinin ardından bazı gelir ve gider kayıtlarının birbiriyle örtüşmediğini, bunun üzerine bağımsız denetçiden inceleme yapılmasını istediklerini anlatan Karahan, temmuz ayında gelir olarak defterlere kaydedilen 65 bin 10 lira tutarındaki bağış makbuzlarının bulunamadığını, ayrıca iki gelir makbuzundan toplam 313 bin 990 liranın gelir-gider defterine işlenmediğini öne sürdü.

Söz konusu tutarın parti hesabına yatırılmadığını ve bu parayla ilgili harcamaları gösteren faturaların da bulunmadığını iddia eden Karahan, bağışların partililer ve belediye meclis üyeleri tarafından toplandığını söyledi.

Karahan, "50, 100, 150 ve 250 lira bağış yapan üyelerimiz var. İnsanlar dişinden tırnağından artırıp partiye destek olmuş. Belediye meclis üyelerimiz de kendi aralarında para toplamış. Ancak bu gelirler parti hesabında görünmüyor, harcama kayıtlarında da karşılığı bulunmuyor" dedi.

"PAZARTESİYE KADAR HESABA YATIRILMALI"

İnceleme sırasında bazı idari eksikliklerle de karşılaştıklarını ancak bunları öncelikli bir sorun olarak değerlendirmediklerini belirten Karahan, asıl üzerinde durdukları konunun 313 bin 990 liralık bağış gelirinin kayıtlarda yer almaması olduğunu ifade etti.

Karahan, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde emekçilerin ödediği paranın partinin hesabında olmasını istiyoruz. Suça ortak olmamak adına bu durumu açıklıyoruz. Konunun muhatapları pazartesi gününe kadar bu parayı parti hesabına yatırmalı. Aksi takdirde salı günü savcılığa vermek durumundayız" diye konuştu.

"İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞTIK, YANIT ALAMADIK"

Önceki yönetimle iletişim kurmaya çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını ileri süren Karahan, bazı faturaların ve envanter defterlerinin de kendilerine verilmediğini savundu.

Önceki yönetimin açıklama yapmak veya belgeleri yeniden incelemek istemesi halinde buna açık olduklarını dile getiren Karahan, "Belki iyi niyetle düşünüyorum, para bir yere konulmuştur. Gelsinler bulsunlar ve parti hesabına yatırsınlar. Bizim istediğimiz bu" dedi.

Kaynak: ANKA
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