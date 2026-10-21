Muğla Menteşe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaşlarca söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Menteşe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaşlarca söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Menteşe\'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaşlarca söndürüldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AED 590 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaİtfaiyeMenteşeOlaylarGüncelMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
14:19
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
13:47
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
13:22
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 14:39:06. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaşlarca söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei