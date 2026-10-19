Muğla Menteşe\'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Muğla'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi, Orhan Çakır Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 DM 153 plakalı motosiklet ile 48 AOG 466 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, daha sonra ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.