Muğla\'daki Üç Erenler Türbesi kalıntıları bakımsızlığa terk edildi

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Üç Erenler Türbesi'nin kalıntıları, yapılan konservasyon çalışmasına rağmen korunamazken, duvarları tahrip edilen, grafitilerle kirletilen ve çevresinde çöpler biriken tarihi alan için Prof. Dr. Namık Açıkgöz, "Üç Erenler'e sahip çıkmanın Muğla'nın borcu olduğuna inanıyorum" dedi.

Muğla'nın tarihi ve manevi mirasları arasında yer alan Üç Erenler Türbesi, bugün bakımsız görüntüsüyle içler acısı bir durumda. Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Üçler Sokak'ta bulunan alanda, geçmişte mescit ve türbenin yer aldığı yapıların kalıntıları bulunuyor. Ancak tarihi alanın çevresinde grafitiler ve çöpler dikkat çekerken, herhangi bir yönlendirme levhası da bulunmuyor. Muğla'nın önemli yapılarından biri olan alanın, mevcut durumuyla korunmaya ihtiyaç duyduğu görülüyor. Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Üç Erenler'in tarihini ve bölgenin geçmişten bugüne yaşadığı değişimi anlatarak alanın yeniden gündeme taşınması gerektiğini belirtti.

"Üç Erenler, Muğla'nın manevi zenginliğidir"

Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Üç Erenler'in Yıldırım Bayezid döneminde Muğla'ya gelen üç Horasan ereni olduğunu belirterek, "Üç Erenler, Birinci Bayezid zamanında Muğla'ya gelmiş üç tane Horasan erenidir. Bunlar buraya gelip Hacı Bayram-ı Veli'ye bağlı olan Bayrami tarikatının buradaki faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Bayrami geleneğinin tasavvufi öğretilerini halka yaymışlardır" dedi. Üç kardeşin Salih, Ömer ve Mehmet isimlerini taşıdığını aktaran Açıkgöz, bu kişilerin Muğla'nın manevi hayatında iz bıraktığını ifade etti.

1572 yılında mescit ve türbe inşa edildi

Bölgede geçmişte bir külliye bulunduğunu anlatan Açıkgöz, alandaki yapıların mescit, türbe ve bir evden oluştuğunu belirtti. 2010 yılında konservasyon gerçekleştirilip yapıların kopyasının yapıldığını aktardı. Yapının kitabesinden elde edilen bilgilere göre mescit ve dergahın 1572 yılında inşa edildiğini belirten Açıkgöz, kitabede Mustafa Çelebi'nin adının yer aldığını kaydetti.

Üç Erenler'in mezarları 1937'de taşındı

Üç Erenler'in mezarlarının uzun yıllar türbenin bulunduğu alanda kaldığını anlatan Açıkgöz, şehir planlaması çalışmaları nedeniyle 1937 yılında mezarların taşındığını belirtti. Açıkgöz, "1937 yılına kadar burada, türbede mezarlar vardı. Ancak 1937 yılında şehir planlaması gereği buradaki üç erenin mezarı, Hamursuz Tepesi eteğindeki mezarlığa nakledilmiş. Zaten buraya Üç Erenler denmesinin sebebi de bu üç erendir" ifadelerini kullandı.

"Kara servinin izini sürerek burayı buldum"

Alanı nasıl keşfettiğini anlatan Açıkgöz, 1994 yılında bölgedeki kara servi ağacının izini sürerek tarihi kalıntılara ulaştığını söyledi. Açıkgöz, "1994 yılında geldiğimde kara servi ağacını takip ederek buraya ulaştım. Buranın toprak yığını olduğunu gördüm. Çünkü bu binalar yıkılmış ve alan bu şekilde kalmıştı" dedi. Tarihi alanın yeniden ortaya çıkarılması için girişimlerde bulunduklarını belirten Açıkgöz, dönemin Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün'ün desteğiyle konservasyon çalışması yapıldığını, arkeolog Prof. Dr. Adnan Diler ve bölge sakinlerinin de çalışmalara katkı sunduğunu ifade etti.

"Koruma çalışması yapıldı ama yeterince korunmadı"

Yürütülen çalışmalarla mescit ve türbenin temel kalıntılarının ortaya çıkarıldığını belirten Açıkgöz, ev bölümünün ise bulunamadığını kaydetti. Kalıntıların korunması amacıyla duvarların belirli bir yüksekliğe kadar yükseltildiğini aktaran Açıkgöz, sonraki süreçte alanın yeniden bakımsız kaldığını dile getirdi. Mevcut duruma tepki gösteren Açıkgöz, "Burası böyle mezbelelik bir yer olmaktansa hiç olmazsa bir mimari geleneğin yansıması olarak korumak üzere inşa edildi. Fakat çok acı, burası inşa edildikten sonra içine ağaç dikildi. Yani yarın öbür gün birisi gelir de burada bir türbe vardı, mescit vardı, bunları tekrar ihya edelim dese ağaçları kestirmeyecekler. Fakat yanlış. Ağaçlar sonra dikildi" diye konuştu.

Tarihi alan bakımsızlığa terk edildi

Bugün Üçler Sokak'ta bulunan tarihi alanın çevresinde grafitiler ve çöpler göze çarparken, kalıntıların tarihi ve kültürel önemini anlatan bir levhanın bulunmaması da dikkat çekiyor. Koruma amacıyla yükseltilen duvarların bazı bölümlerindeki bozulmalar, alanın bakım ihtiyacını ortaya koyuyor. Üç Erenler'in hikayesinin ve bölgenin mimari geçmişinin yeterince görünür olmadığına işaret eden mevcut tablo, tarihi mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunu yeniden gündeme getiriyor.

"Üç Erenler'e sahip çıkmak Muğla'nın borcudur"

Alanının yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Namık Açıkgöz, tarihi kalıntıların Muğla'ya hem mimari hem de manevi zenginlik kattığını belirtti. Açıkgöz, "Belediyenin bu işe tekrar el atıp buradaki şehre zenginlik katan, mimari zenginlik katan, aynı zamanda manevi ve tasavvufi zenginlik katan Üç Erenler'e sahip çıkmanın Muğla'nın borcu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.