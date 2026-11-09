Muğla Menteşe'de gönüllüler 10 Kasım için Atatürk büstü boyama atölyesinde buluştu - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de gönüllüler 10 Kasım için Atatürk büstü boyama atölyesinde buluştu

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Muğla Menteşe\'de gönüllüler 10 Kasım için Atatürk büstü boyama atölyesinde buluştu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla gönüllülerce Mini Atatürk Büstü Boyama Atölyesi düzenlendi. Uluslararası Gençlik Merkezi'nde buluşan gönüllüler, büstleri boyayarak Atatürk'e saygı ve sevgilerini el emeğiyle ifade etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla gönüllüler tarafından Mini Atatürk Büstü Boyama Atölyesi düzenlendi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyede, gönüllüler bir araya gelerek mini Atatürk büstlerini boyadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatmak ve 10 Kasım'ın anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, gönüllüler el emeğiyle hazırladıkları çalışmalarla Atatürk'e duydukları saygı ve sevgiyi ifade etti.

Atölye çalışması, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen anlamlı etkinlikler arasında yer aldı.

Kaynak: İHA
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