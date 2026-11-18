Marmaris Ticaret Odası'nın yeni yönetimi, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelerek yeni dönem hedeflerini ve üyelerine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Marmaris Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen seçimlerin ardından göreve gelen yeni yönetim, Ankara'da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarete MTO Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sebahat Ece Baysal Güngör, Meclis Başkanı Harun Aslan, meclis başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni seçilen meclis ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde çalışılmasının önemine dikkat çekerek, "Şimdi ülkemiz ve iş dünyamız için el birliğiyle çalışma zamanı" dedi.

"Üyelerimizin mesajını aldık, çalışmaya başladık"

MTO Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sebahat Ece Baysal Güngör ise seçim sürecinin yoğun katılım ve rekabet içerisinde geçtiğini belirterek, üyelerden aldıkları mesaj doğrultusunda çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Muğla'nın ilk kadın oda başkanı olmasının önemine de değinen Güngör, kadınların iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. Güngör, "Benim mesajım kadınlarımızın daha fazla medeni cesaret gösterip bu koltuklara aday olmaları olur" ifadelerini kullandı. Ziyarette, Marmaris Ticaret Odası'nın yeni dönem çalışmaları ve iş hayatına yönelik hedefleri de değerlendirildi.