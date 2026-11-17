Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen U19 Hokey Ligi, dört takımın katılımıyla başladı. Genç sporcuların kıyasıya mücadele edeceği lig, 25 Kasım'a kadar devam edecek.

Muğla'da hokey branşının gelişimine katkı sağlamak ve genç sporcuların müsabaka tecrübesi kazanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen U19 Hokey Ligi'nde heyecan başladı. Organizasyonda Mikroman Maden Ege Yıldızları, Köyceğiz Göl Spor Kulübü, Bodrum Gündoğan Spor Kulübü ve Muğla Hokey Kulübü mücadele ediyor. Genç hokey sporcularının yeteneklerini sergileyeceği ligde, takımlar dereceye girebilmek için sahaya çıkıyor. Organizasyonun sporcuların müsabaka deneyimlerini artırmasının yanı sıra bireysel gelişimlerine ve takım oyununa da katkı sağlaması hedefleniyor.

Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, Muğla'da hokey branşına olan ilginin ve sporcuların gelişim düzeyinin her geçen gün arttığını belirtti. Şen, genç sporcuların antrenmanlarda edindikleri bilgi ve becerileri lig müsabakalarına yansıtmalarının önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların hem bireysel gelişime hem de takım ruhunun güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Muğla'da hokey branşının daha geniş kitlelere ulaşması ve daha fazla gencin bu sporla tanışması açısından önem taşıyan U19 Hokey Ligi, 25 Kasım'a kadar oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.