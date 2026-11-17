Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Kandil Konaklamasız Orman Parkı'nın 20 yıllığına kiraya verilmesi için açılan ihalenin iptali talebiyle Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurdu.

Gökova Orman İşletme Şefliği amenajman planının 10 numaralı bölmesinde, Menteşe ilçesi Kıran Mahallesi Turnalı mevkisinde bulunan 1,86 hektarlık Kandil Konaklamasız Orman Parkı, 11 Aralık 2026 tarihinde yapılacak ihaleyle 20 yıllığına kiraya verilecek. Yıllık muhammen kira bedeli 5 milyon 500 bin lira olarak belirlenen ihale geçen yıl da gündeme gelmişti.

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği ihalenin iptali talebiyle Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurdu.

İhaleye katılmayı düşünen kişi ve kuruluşlara da çağrıda bulunan dernek, alanın hukuki statüsü nedeniyle ticari işletme, altyapı çalışması ve yapılaşmanın mümkün olmadığı ifade edildi.

DANIŞTAY KARARI HATIRLATILDI

Dernek tarafından yapılan açıklamada, alanın 1986 tarihli tescil kararıyla 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edildiği ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 17 Ocak 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla bölgenin koruma statüsünün düşürüldüğü, ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda Danıştay 4. Dairesinin 11 Aralık 2024 tarihli kararıyla bu işlemin iptal edildiği ifade edildi.

Danıştay kararının ardından alanın yeniden 1. Derece Doğal Sit statüsüne kavuştuğunu aktarılan açıklamada, bu statüdeki alanlarda yapılaşma, tesisleşme ve ticari faaliyetlerin yasak olduğunu kaydetti.

İhale şartnamesinde de alanda mevcut tesis ve donatıların bulunmadığının; elektrik, su, kanalizasyon ve toplu taşıma hizmetlerinin olmadığının belirtildiğine yer verilen açıklamada, bölgenin aynı zamanda 1. derece yangına hassas alan içerisinde bulunduğuna dikkati çekti.

Alanın 20 yıllığına ticari işletmeye açılmasının yeni altyapı çalışmaları ve tesis inşaatlarını beraberinde getireceği savunulan açıklamada, bunun doğal sit koruma mevzuatına ve orman yangınlarıyla mücadele ilkelerine aykırı olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, ihalenin iptal edilmemesi halinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılacağı aktarıldı.

Alanın kiraya verilmesi için 14 Kasım 2025 tarihinde yapılması planlanan ihale, katılımcı çıkmaması nedeniyle sonuçlandırılamamıştı.