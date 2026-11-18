Muğla'nın Milas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin taş duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Milas ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 APT 355 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taş duvara çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.