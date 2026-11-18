Çin'de gece yarısı bir evin bahçesine girerek iç çamaşırı çalan kişi, ev sahibi tarafından fark edildi. Elinde beyzbol sopasıyla dışarı çıkan ev sahibi, şüpheliyi korkutarak uzaklaştırmak istedi. Ancak iki kişi arasında yaşanan karşılaşma ölümle sonuçlandı.

BEYZBOL SOPASIYLA KARŞISINA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kapüşonlu kişinin çamaşırların bulunduğu alanda dolaştığı, ardından elinde sopa bulunan ev sahibiyle karşı karşıya geldiği görüldü. Şüpheliyi uzaklaştırmak isteyen ev sahibi, beklenmedik bir saldırıyla karşılaştı.

EV SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

İç çamaşırı hırsızlığıyla başlayan olayda ev sahibi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde yaşanan karşılaşmanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.