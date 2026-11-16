Milas Menteş Mahallesi\'nde asfalt yenileme başladı, 15 günde tamamlanması planlanıyor

(MUĞLA) - Milas Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Menteş Mahallesi'nde kapsamlı yol yapım ve asfalt yenileme çalışmaları başlıyor. Çalışmalarla ulaşım altyapısının iyileştirilmesi ve sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Milas Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafındann vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kent içi trafiği rahatlatmak hedefiyle başlatılan proje kapsamında, Menteş Mahallesi güzergahında kapsamlı bir yenileme süreci hayata geçirilecek. Çalışmalar çerçevesinde mevcut yıpranmış zemin sökülerek altyapı güçlendirmeleri yapılacak, ardından sıcak asfalt serimi ve yol çizgi çalışmaları gerçekleştirilerek yol modern bir görünüme kavuşturulacak.

İlçenin trafik yoğunluğunun en fazla olduğu alanlardan biri olan, düğün salonları ve okulların yer aldığı Menteş Mahallesi'nde başlayacak çalışmalar, farklı kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından başladı. Ekiplerin sahada aralıksız sürdüreceği çalışmaların 15 gün içerisinde tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Milas Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, çalışmalar süresinde vatandaşların trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi. Faaliyetlerin yürütüleceği güzergahta geçici trafik düzenlemelerine gidileceği belirtilerek, alternatif güzergahlar kullanmaları gerektiği aktarıldı.