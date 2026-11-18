Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dünya Prematüre Günü kapsamında, erken doğan bebeklere dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve prematüre bebeklerin bakım süreçlerine yönelik bilinci güçlendirmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 13 milyon bebek, diğer bir ifadeyle her 10 bebekten biri, gebeliğin 37'nci haftasını tamamlamadan dünyaya geliyor. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan prematüre doğumlarda, neonatoloji alanındaki bilimsel gelişmeler ve modern yenidoğan yoğun bakım imkanları sayesinde bebeklerin yaşama tutunma ve sağlıklı bir geleceğe ulaşma şansı giderek artıyor. Prematüre bebeklerin bakımında yalnızca yaşamlarının sürdürülmesinin değil, sağlıklı büyüme ve gelişimlerinin desteklenmesinin de büyük önem taşıdığı belirtildi. Bu süreçte ileri düzey tıbbi bakımın yanı sıra anne sütüyle beslenme, aile merkezli bakım, ten tene temas (kanguru bakımı) ve taburculuk sonrası düzenli takibin önemine dikkat çekildi.

Prematüre bebekler için özveriyle çalışıyorlar

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşim Olgun önderliğinde; Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Hakan, Prof. Dr. Özkan İlhan, yenidoğan uzmanı hekimler Uzm. Dr. İpek Kocaoğlu ve Uzm. Dr. Refika Sırma Dokuzboy, pediatri kliniği kadrosu, hemşireler ve yenidoğan ünitesi çalışanlarının prematüre bebeklerin tedavi, bakım ve gelişim süreçleri için özveriyle görev yaptığı ifade edildi.

Hastane yönetimi ailelerle buluştu

Gerçekleştirilen farkındalık etkinliğini hastane yönetimi de ziyaret etti. Başhekim yardımcıları Doç. Dr. Ercan Saruhan, Doç. Dr. Kıvanç Karaman ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Demir ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü E. Gönül Korkmaz ve Müdür Yardımcısı Mihrican Çelebi, etkinlik alanında sağlık çalışanları ve prematüre bebek aileleriyle bir araya geldi.

Ziyarette prematüre bebeklerin bakım ve tedavi süreçlerinin önemi vurgulanırken, aileler ile sağlık çalışanları arasındaki dayanışmanın bebeklerin sağlıklı gelişimindeki rolüne dikkat çekildi.

Dünya Prematüre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle, erken doğan bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekilmesi ve prematüre doğum konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Hastane yönetimi, hayata erken merhaba diyen tüm bebeklere ve ailelerine sağlıklı bir ömür diledi.