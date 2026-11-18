Bodrumlu mahalli ses sanatçısı Halil Bilkiç, "Büyüdüğüm Türküler" projesiyle Muğla ve Bodrum yöresine ait türküleri dijital platformlar aracılığıyla gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

İlçede 20 yılı aşkın süredir düğün, festival ve etkinliklerde sahne alan Bilkiç, Ankara'da gerçekleştirilen mülakatların ardından 2024'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Mahalli Ses Sanatçısı" olarak tescil edildi ve "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanı ve kimliği almaya hak kazandı.

Kültürel mirasın korunması amacıyla çalışmalarını hızlandıran Bilkiç, Muğla ve Bodrum yöresine ait 13 yerel türküyü yeniden düzenleyip dijital müzik platformlarında yayınlayarak dinleyicilerin beğenisine sundu.

Bilkiç, Bodrum'un tarihi kalıntılarının yer aldığı Myndos Kapısı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketine duyduğu sevgiyle ve tamamen kendi imkanlarıyla "Büyüdüğüm Türküler" projesini hayata geçirdiğini söyledi.

Bodrum'un zengin bir kültür ve tarih hazinesi olduğunu belirten Bilkiç, "Bölgemizde TRT'nin halk müziği repertuarına giren ve henüz hiç duyulmamış birçok türkü var. Amacımız, Bodrum'un kaybolmaya yüz tutmuş ezgilerini dijital platformlar aracılığıyla yeniden seslendirerek gelecek kuşaklara aktarmak." dedi.

Kendisinden yaşça büyük yerel sanatçılardan aldığı arşiv niteliğinde eserler bulunduğunu dile getiren Bilkiç, bu eserleri de ilerleyen süreçte TRT repertuarına kazandırmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini kaydetti.

"Müziğin özündeki doğallık ve samimiyetin korunması gerekiyor"

Müzik hayatına merhum Bodrumlu Kemancı Mehmet Satı'nın müzik ekipmanlarıyla başladığını ve yörenin duayen isimlerine de sahnede eşlik ederek yetiştiğini anlatan Bilkiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tenekeci Mehmet Karaöz, Nejdet Gürle, Ender Kasal, Mustafa Ergene ve Rasim Eriş gibi isimleri izleyerek ve örnek alarak büyüdük. Bodrum'da yaklaşık 20 yıldır dijital mecralara dönük albüm çalışması yapılmıyordu. Bu boşluğu doldurmak için türkülerimizi stüdyo ortamında canlı enstrümanlarla yeniden düzenledik. 'Büyüdüğüm Türküler' adını verdiğimiz proje kapsamında Mayıs 2024'te 'Kıvrak Kerimoğlu'na, ardından 2025 yılında Tosun Mehmet'e ve yapay zeka desteğiyle 'Çökertme' türküsüne klip çektik."

Bilkiç, yapay zekanın dijital yayıncılıkta altyapı kolaylığı sunduğunu ancak müziğin özündeki doğallık ve samimiyetin korunması gerektiğini ifade etti.