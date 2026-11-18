Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda ağaca bağlı bulunan sahipsiz köpek itfaiye ekibince kurtarıldı.

Seydikemer Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kayadibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir köpeğin ağaca bağlı olduğu yönünde ihbarda bulunuldu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ağaca bağlı bulunan sahipsiz köpeği kurtardı.

İlk kontrollerinde vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan köpekle ilgili Hayvan Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında idari ve adli süreç başlatıldı.