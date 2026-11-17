Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ekim ayının ortasında başlayan zeytin hasadı yoğun şekilde devam ediyor. Üreticiler ve işçiler sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek zeytinleri ağaçlardan toplarken, geçmişte yaygın olarak kullanılan sırıkla silkme yöntemi yerini titreşimli çırpıcı makineler ve motorlu tırmıklara bırakıyor. Bu yıl zeytin rekoltesinin yüksek olması beklenirken, üreticiler ise fiyatların düşük kaldığını belirtiyor.

Köyceğiz'de zeytin hasat sezonunun başlamasıyla birlikte ilçedeki bahçelerde hareketlilik yaşanıyor. Üreticiler ve tarım işçileri, günün ilk ışıklarıyla birlikte zeytinliklerin yolunu tutarak hasat çalışmalarına başlıyor. Ağaçların altına serilen naylon örtüler sayesinde dallardan dökülen zeytinlerin toprakla teması önlenirken, ürünler elle ve tırmık yardımıyla toplanıyor. Bahçelerde gün boyunca devam eden çalışmalarda, ağaçların üzerindeki zeytinlerin zarar görmeden toplanmasına özen gösteriliyor.

Sırıkla silkme yöntemi yerini makinelere bırakıyor

Zeytin hasadında geçmiş yıllarda yaygın olarak kullanılan sırıkla dalları silkerek toplama yöntemi de teknolojinin gelişmesiyle değişmeye başladı. Üreticiler, artık titreşimli çırpıcı makineler ve motorlu tırmıklardan daha fazla yararlanıyor. Ağaçların dallarına zarar vermeden zeytinlerin dökülmesini sağlayan bu ekipmanlar, hasat çalışmalarında üreticilere kolaylık sağlıyor. Böylece hem toplama işlemi daha pratik hale geliyor hem de ağaçların korunmasına katkı sunuluyor.

Zeytinler sofralık ve yağlık olarak ayrılıyor

Ağaçlardan toplanan zeytinler, kullanım alanlarına göre sofralık ve yağlık olarak ayrılıyor. Yağ üretiminde değerlendirilecek zeytinler çuvallara veya kasalara yerleştirilerek sıkım işlemi için zeytinyağı fabrikalarına götürülüyor. Hasat edilen ürünler, fabrikalarda gerçekleştirilen işlemlerin ardından zeytinyağına dönüştürülüyor.

Rekolte beklentisi yüksek, fiyatlar üreticiyi memnun etmedi

Bu yıl Köyceğiz'de zeytin rekoltesinin yüksek olması bekleniyor. Bahçelerde ürün miktarına ilişkin beklentiler olumlu yönde olsa da üreticiler, zeytin fiyatlarının düşük kaldığını ifade ediyor. Bir yıllık emeğin karşılığını almak isteyen üreticiler, hasat çalışmalarını sürdürürken piyasadaki fiyatların beklentilerinin altında kalmasından yakınıyor.