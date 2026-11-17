Eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışladığı ancak Erdoğan'ın yürümeye devam ettiği görülen video sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Görüntülerin ardından Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Çolak, videonun yapay zekayla oluşturulduğunu iddia ederek yaşananlara tepki gösterdi.

"BU VİDEO GERÇEK DEĞİL, TAMAMEN YAPAY ZEKAYLA YAPILMIŞ"

Görüntülerin gerçek olmadığını kesin bir dille savunan Tanju Çolak, videoyu hazırlayan kişilerin ortaya çıkarılmasını istedi.

Çolak, "Ben iddia etmiyorum. Yeminler ederim. Bunu nerede çektiyse, kim yaptıysa ortaya koysun. Şunu anlatmak istiyorum: Yapay zekanın geldiği nokta hepimizi korkutmaya başladı. Bu video gerçek değil, tamamen yapay zekayla yapılmış bir içeriktir" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka teknolojisinin geldiği noktadan endişe duyduğunu belirten eski futbolcu, "Bu yapay zeka nerelere gelmiş? Bu bizi korkutuyor. Bugün bunu yapan, yarın bize neler yapar? Yani beni itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyorlar" dedi.

"BUGÜN GÖRSEM YİNE ALKIŞLARIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu sevgiyi dile getiren Çolak, görüntülerin gerçek olmadığını savunmasına rağmen Erdoğan'ı görmesi halinde aynı şekilde karşılayacağını söyledi.

Çolak, "Şu bir gerçek: Bugün Tayyip Bey'i görsem yine o videodaki gibi alkışlarım, ellerimi yine açarım. Saygı duyduğum, sevdiğim bir karakter Cumhurbaşkanımız. Çünkü Tayyip Bey'i çok seviyorum" diye konuştu.

"BİR BUÇUK AY ÖNCE BENİ OTOBÜSE DAVET ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaklaşık bir buçuk ay önce Samsun'da karşılaştığını anlatan Çolak, o buluşmada Erdoğan'ın kendisine yakın ilgi gösterdiğini ifade etti.

Eski futbolcu, "Bir buçuk ay evvel Samsun'da görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız beni otobüse davet ediyor, kucaklıyor, 3-4 dakika konuşuyoruz. Seviyor, omzuma elini vuruyor, kucaklıyor. Şimdi bu sefer diyor ki 'Yüz vermedi.' Yani burada bir itibarsızlaştırma var" dedi. Samsun'daki karşılaşmanın ayrıntılarını da paylaşan Çolak, "Yolda dururken beni 10 metre öteden otobüsten gördü, kapıyı açtırdı, içeriye davet etti" ifadelerini kullandı.

"FEDERASYON BAŞKANI OLACAĞIM DİYE ÖNÜMÜ KESMEK İSTEMİŞ OLABİLİRLER"

Görüntülerin kendisini itibarsızlaştırmak amacıyla hazırlandığını öne süren Tanju Çolak, yaşananların futbol dünyasındaki geleceğiyle bağlantılı olabileceğini iddia etti.

Çolak, "Burada bizi itibarsızlaştırmak için elinden geleni yapan bir grup var. Bunu ilk defa yapmıyorlar, son on yıldır yapıyorlar. Benim bir yere gelmemi istemiyorlar" dedi. Futbol kariyerindeki başarılarını hatırlatan Çolak, "Bir tane Tanju Çolak var, bir tane Avrupa gol kralı Tanju Çolak var. Altın Ayakkabısı var, Gümüş Ayakkabısı var, Bronz Ayakkabısı var. Ben ne yanlış yaptım?" ifadelerini kullandı.

Çolak, "Ben federasyon başkanı olacağım diye önümü kesmek istemiş olabilirler. Ama ne gereği var arkadaşlar? Cumhurbaşkanımızı kullanıyorsun, bizi kullanıyorsun, ayıp ediyorsun" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

"AVUKATIMLA BİRLİKTE BU İŞİN ÜZERİNE GİDECEĞİM"

Görüntülerin kim tarafından hazırlandığını öğrenmek istediğini belirten Çolak, konuyla ilgili avukatıyla görüştüğünü açıkladı.

Eski milli futbolcu, "Bunun üzerine gideceğim, bunu kimin yaptığını da ortaya çıkartacağım. Ben zaten avukatımı hemen aradım" diyerek hukuki süreç başlatmak için harekete geçtiğini belirtti.