Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediye otobüsü, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan belediye otobüsü, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maddi hasarla atlatılan kazada, muhtemel bir tehlikeye karşı ekipler tarafından güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin bölgedeki bekleyişi sürüyor.