Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında, Muğla'da Protokol Yürütme Kurulu (PYK) toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantıda mesleki eğitimin geliştirilmesi, öğrencilerin eğitim süreçlerinin desteklenmesi ve okul-sektör iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Toplantıda öğrencilere yönelik burs imkanları, eğitim ve proje faaliyetleri, sektörle gerçekleştirilecek iş birlikleri, okulun mevcut ihtiyaçları ve atölyelerin fiziki donanımının güçlendirilmesi konuları değerlendirildi. Mesleki eğitimin niteliğinin artırılması ve öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerilerle yetiştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, belirlenen konular doğrultusunda yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.