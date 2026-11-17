Muğla'nın Marmaris ilçesinde Dünya Sinema Günü dolayısıyla Stratonikeia Antik Kenti'nin tanıtıldığı "Evlerinin Önü" belgeseli gösterildi, ardından söyleşi gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesi ile Marmaris Tazelenme Üniversitesi işbirliğinde organize edilen etkinlik, Marmaris Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlendi.

Yönetmenliğini Ertuğrul Karslıoğlu'nun, görüntü yönetmenliğini Hasan Basri Özdemir'in üstlendiği, Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nin hikayesini aktaran belgeselin gösteriminin ardından öğrenciler ve sinemaseverlerin katılımıyla söyleşi yapıldı.

Söyleşide konuşan Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, antik dönemlerden bugüne Stratonikeia'daki yapılar ve yaşayan arkeoloji üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dönemlerin bir arada görüldüğü kentin farklılığına ve köy meydanının tamamlandığında alacağı görünüme değinen Söğüt, "Bu tarihi zenginliğin gelecek nesillere daha iyi bir şekilde nasıl miras bırakmamız için çalışıyoruz. Burada tarihin dip derinliklerden gelen bir zenginliğin var, bu zenginlik gelecekte aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum. Burada Roma döneminde satılan ürünlerin fiyat listesi, takvimi, Osmanlı konakları, Şaban Ağa Camisi ve Selçuk Hamamı'nın detaylarını misafirlerimizle paylaştık." ifadelerini kullandı.