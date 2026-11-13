İsveç ülkesine dönen göçmene 350 bin kron veriyor: Şartlar neler? - Son Dakika
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İsveç ülkesine dönen göçmene 350 bin kron veriyor: Şartlar neler?

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İsveç ülkesine dönen göçmene 350 bin kron veriyor: Şartlar neler?
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4 yorum

Ülkesine gönüllü dönmek isteyen göçmenlere İsveç, yetişkin başına 350 bin kron ödeyecek. Çiftler için tutar 500 bin, bir hane için 600 bin krona kadar çıkıyor. Ödemeler, kişi gideceği ülkeye ulaştıktan ve koşullar tamamlandıktan sonra aşamalı yapılıyor; dönüş zorunlu tutulmuyor.

İsveç hükümeti, göçmenlerin ülkelerine gönüllü dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla mali destek programının kapsamını genişletti. Yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte daha önce oldukça sınırlı düzeyde verilen dönüş yardımları önemli ölçüde artırıldı.

Program, özellikle İsveç'te koruma gerekçesiyle oturum izni almış ve başka bir ülkede kalıcı olarak yaşamaya karar vermiş kişileri kapsıyor.

İsveç hükümeti, uygulamanın ülkede kendilerine yeni bir yaşam kurmakta zorlanan göçmenlere alternatif sunmayı amaçladığını belirtiyor.

KİŞİ BAŞINA 350 BİN KRON ÖDEME

İsveç Göç Ajansının açıkladığı yeni destek tutarları şöyle:

- Yetişkinler için 350 bin İsveç kronu

- Çocuklar için 25 bin İsveç kronu

- Evli veya birlikte yaşayan çiftler için en fazla 500 bin İsveç kronu

- Bir hane için toplam en fazla 600 bin İsveç kronu

Destekten yararlanmak isteyenlerin İsveç'ten kalıcı olarak ayrılmayı planlaması ve gidecekleri ülkede yaşama hakkına sahip olması gerekiyor.

Ödemeler tek seferde değil, başvurunun onaylanması, kişinin ülkesine ulaşması ve belirli koşulların tamamlanmasının ardından aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.

BAKANDAN UYUM AÇIKLAMASI

İsveç Göç ve İltica Politikası Bakanı Johan Forssell, düzenlemenin amacını açıklarken İsveç toplumuna yeterince uyum sağlayamamış veya çeşitli nedenlerle ülkede istediği yaşamı kuramamış kişilere kendi ülkelerinde yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunmak istediklerini belirtti.

Hükümet, mali desteğin artırılmasıyla gönüllü dönüşlerin daha cazip hale gelmesini hedefliyor.

BELEDİYELERDEN HÜKÜMETE İTİRAZ

Ancak düzenleme İsveç'te tartışmaları da beraberinde getirdi. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre 130'dan fazla belediye, hükümetin gönüllü dönüşleri teşvik eden kampanyasına destek vermeyi reddetti.

Bazı yerel yöneticiler, uygulamanın toplumda ayrışmayı artırabileceğini ve özellikle iş gücü sıkıntısı yaşayan bölgelerde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Hükümet ise programın zorunlu sınır dışı uygulaması olmadığını ve yalnızca kendi isteğiyle ülkesinden ayrılmayı tercih eden kişiler için geçerli olduğunu vurguladı.

OTURUM İZNİ OLAN HER GÖÇMENİ KAPSAMIYOR

Düzenlemeden yararlanabilmek için göçmenlerin belirli oturum izni şartlarını karşılaması gerekiyor. İsveç vatandaşları, yalnızca çalışma izniyle ülkede bulunanlar ve bazı diğer oturum izni sahipleri destekten yararlanamıyor.

Ayrıca ülkeden ayrılmak için başvuru yapan kişilerin koruma statüleri ve oturum izinleri de yetkili kurumlar tarafından değerlendiriliyor.

HükümetGöçmenDünyaİsveçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (4)

  • Baki Yaşar Baki Yaşar:
    350 bin kron 1 milyon 750 bin Türk lirası yapıyor isveçten gelse burada bir ev bile alamaz. Kimse de pasaportunu öldürmez bunun için bizim bulunduğumuz yerde hepsi yurt dışında Almanya İsveç Hollanda da yani zor kabul edilebilir bir durum 0 0 Yanıtla
  • sade vatandaş sade vatandaş:
    göçmenler mütavazi bizim tamirciller müşterisini soyacak yeni araç arıyor onlar eski yeni ayırt etmeksizin her şeyi uygun fiyata özenle tamir ediyorlar. 0 0
  • mücahid mücahid:
    Bizdede ,suriyede savaş bitti şu anda!! 0 0 Yanıtla
  • ozgurinnyc ozgurinnyc:
    hata yapıyorlar uyum saglayamayanlar çalışmayıp devlete yuk bindirdiler ve radikal.dinciler derhal deport edilmelidir 0 0
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