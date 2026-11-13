İsveç ülkesine dönen göçmene 350 bin kron veriyor: Şartlar neler?

İsveç hükümeti, göçmenlerin ülkelerine gönüllü dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla mali destek programının kapsamını genişletti. Yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte daha önce oldukça sınırlı düzeyde verilen dönüş yardımları önemli ölçüde artırıldı.

Program, özellikle İsveç'te koruma gerekçesiyle oturum izni almış ve başka bir ülkede kalıcı olarak yaşamaya karar vermiş kişileri kapsıyor.

İsveç hükümeti, uygulamanın ülkede kendilerine yeni bir yaşam kurmakta zorlanan göçmenlere alternatif sunmayı amaçladığını belirtiyor.

KİŞİ BAŞINA 350 BİN KRON ÖDEME

İsveç Göç Ajansının açıkladığı yeni destek tutarları şöyle:

- Yetişkinler için 350 bin İsveç kronu

- Çocuklar için 25 bin İsveç kronu

- Evli veya birlikte yaşayan çiftler için en fazla 500 bin İsveç kronu

- Bir hane için toplam en fazla 600 bin İsveç kronu

Destekten yararlanmak isteyenlerin İsveç'ten kalıcı olarak ayrılmayı planlaması ve gidecekleri ülkede yaşama hakkına sahip olması gerekiyor.

Ödemeler tek seferde değil, başvurunun onaylanması, kişinin ülkesine ulaşması ve belirli koşulların tamamlanmasının ardından aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.

BAKANDAN UYUM AÇIKLAMASI

İsveç Göç ve İltica Politikası Bakanı Johan Forssell, düzenlemenin amacını açıklarken İsveç toplumuna yeterince uyum sağlayamamış veya çeşitli nedenlerle ülkede istediği yaşamı kuramamış kişilere kendi ülkelerinde yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunmak istediklerini belirtti.

Hükümet, mali desteğin artırılmasıyla gönüllü dönüşlerin daha cazip hale gelmesini hedefliyor.

BELEDİYELERDEN HÜKÜMETE İTİRAZ

Ancak düzenleme İsveç'te tartışmaları da beraberinde getirdi. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre 130'dan fazla belediye, hükümetin gönüllü dönüşleri teşvik eden kampanyasına destek vermeyi reddetti.

Bazı yerel yöneticiler, uygulamanın toplumda ayrışmayı artırabileceğini ve özellikle iş gücü sıkıntısı yaşayan bölgelerde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Hükümet ise programın zorunlu sınır dışı uygulaması olmadığını ve yalnızca kendi isteğiyle ülkesinden ayrılmayı tercih eden kişiler için geçerli olduğunu vurguladı.

OTURUM İZNİ OLAN HER GÖÇMENİ KAPSAMIYOR

Düzenlemeden yararlanabilmek için göçmenlerin belirli oturum izni şartlarını karşılaması gerekiyor. İsveç vatandaşları, yalnızca çalışma izniyle ülkede bulunanlar ve bazı diğer oturum izni sahipleri destekten yararlanamıyor.

Ayrıca ülkeden ayrılmak için başvuru yapan kişilerin koruma statüleri ve oturum izinleri de yetkili kurumlar tarafından değerlendiriliyor.