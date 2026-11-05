Çorum Bahçelievler'de 57 yaşındaki şahıs sokakta ölü bulundu - Son Dakika
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Çorum Bahçelievler'de 57 yaşındaki şahıs sokakta ölü bulundu

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Çorum Bahçelievler\'de 57 yaşındaki şahıs sokakta ölü bulundu
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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde 57 yaşındaki bir şahıs sokakta hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi; polis cenazeyi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıp inceleme başlattı.

Çorum'da 57 yaşındaki şahıs, sokakta ölü olarak bulundu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 57. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip Ergen (57) henüz belirlenemeyen bir sebeple sokakta haraketsiz halde bulundu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Necip Ergen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemelerin ardından Ergen'in cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Bahçelievler MahallesiHitit ÜniversitesiBahçelievlerİnceleme3. SayfaGüncelPolisÇorumSon Dakika

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