Göçükte ölen Hasan Uzunoğlu, Esenyurt'ta cuma namazının ardından toprağa verildi - Son Dakika
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Göçükte ölen Hasan Uzunoğlu, Esenyurt'ta cuma namazının ardından toprağa verildi

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Göçükte ölen Hasan Uzunoğlu, Esenyurt\'ta cuma namazının ardından toprağa verildi
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Göçükte ölen Hasan Uzunoğlu, Esenyurt\'ta cuma namazının ardından toprağa verildi
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Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasındaki toprak kaymasında göçük altında kalan Hasan Uzunoğlu (60) hayatını kaybetti. Esenyurt'ta cuma namazının ardından toprağa verilen Uzunoğlu'nun kardeşi Muhittin Uzunoğlu ise yaklaşık 3,5 saatlik çalışmayla yaralı kurtarılmıştı.

BAHÇELİEVLER'de inşaatta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden Hasan Uzunoğlu (60), Esenyurt'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Siyavuşpaşa Mahallesi'nde dün saat 12.35 sıralarında inşaat alanında temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında kardeş oldukları öğrenilen Muhittin Uzunoğlu ve Hasan Uzunoğlu göçük altında kaldı. Ekiplerin yaklaşık 3,5 saat süren çalışması sonucu Muhittin Uzunoğlu yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, Hasan Uzunoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Uzunoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi. Hasan Uzunoğlu için bugün Esenyurt, Kıraç Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Uzunoğlu, İstiklal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
Hasan UzunoğluBahçelievlerEsenyurt3. SayfaGüncelSon Dakika

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