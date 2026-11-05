Bahçelievler\'de temel kazısında göçük oluştu, işçileri kurtarma çalışması sürüyor

Bahçelievler'de temel kazısında göçük oluştu, işçileri kurtarma çalışması sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi ve işçilerin göçük altında kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi; ekiplerin göçük altındaki işçileri kurtarma çalışması sürüyor.
BAHÇELİEVLER'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor.
Kaynak: DHA
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