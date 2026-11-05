Bahçelievler\'de temel kazısında göçük oluştu, işçileri kurtarma çalışması sürüyor

BAHÇELİEVLER'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor.