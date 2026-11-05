Bahçelievler'de inşaat kazısında göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de inşaat kazısında göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

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Bahçelievler\'de inşaat kazısında göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
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Bahçelievler\'de inşaat kazısında göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
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Bahçelievler'de inşaat temel kazısı sırasında toprak kayması olmuş, abi kardeş olduğu öğrenilen iki işçi göçük altında kalmıştı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sağ kurtarılan işçinin ardından ikinci işçinin cansız bedenine ulaşıldı ve cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde inşaat alanında yaşanan toprak kaymasında göçük altında işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda toprak altından çıkartılan Hasan Uzunoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bahçelievler ilçesi İbrahim Çallı Sokak'ta inşaatının temel kazısı sırasında yaşanan toprak kaymasında abi kardeş olduğu öğrenilen iki işçi göçük altında kalmış, işçilerden Muhittin Uzunoğlu sağ olarak kurtarılmıştı. AFAD ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda toprak altındaki ikinci işçiye ulaşıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen Hasan Uzunoğlu'nun cenazesi, ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu çıkartılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Adli Tıp KurumuBahçelievlerİstanbul3. SayfaGüncelİnşaatAFADSon Dakika

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