Mahmutbey-Yeşilköy yolunda kazada motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Mahmutbey-Yeşilköy yolunda kazada motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü yaralandı

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Mahmutbey-Yeşilköy yolunda kazada motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü yaralandı
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Mahmutbey-Yeşilköy yolunda kazada motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü yaralandı
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Bahçelievler Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolunda saat 20.40 sıralarında motosiklet ile üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Taksi sürücüsü ile motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, Yeşilköy istikametinde trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

Bahçelievler Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolunda bir motosiklet ile üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 20.40 sıralarında Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 PRP 084 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde duran 34 BTJ 225 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu. Bu esnada motosiklete çarpmamak için fren yapan 34 HGH 586 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 TFE 60 plakalı ticari taksi çarptı. Bir motosiklet ve üç otomobilin karıştığı kazada, ticari taksi sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazanın meydana geldiği bölgede trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolunun Yeşilköy istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polisin incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA
BahçelievlerMotosikletMahmutbey3. SayfaOtomobilGüncelTrafikKazaSon Dakika

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