Bahçelievler'de motosiklette uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de motosiklette uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheliden biri tutuklandı

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Bahçelievler\'de motosiklette uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheliden biri tutuklandı
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Bahçelievler\'de motosiklette uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheliden biri tutuklandı
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Bahçelievler'de motosikletli 2 kişinin bir kişiyle görüşmesini fark eden ekipler, 3 kişinin kimlik kontrolünde yere atılan ve motosikletin gizli bölmesindeki uyuşturucuyu ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı.

Bahçelievler'de bir motosikletin gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde motosikletli 2 kişinin sokakta bir kişiyle görüştüğünü fark etti.

Şüpheli hareketleri üzerine 3 kişinin kimliklerini kontrol etmek isteyen ekipler, bu sırada zanlılardan birinin yere bazı maddeler attığını tespit etti.

Yere atılan maddelerin uyuşturucu olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları aramada motosikletin ön kısmındaki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirdi.

Bunun üzerine T.A. (23), İ.C.Ç. (24) ve Y.E.S. (18) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da bir miktar uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 31 bin 580 lira, 101 dolar ve 50 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.C.Ç. tutuklanırken, T.A. ve Y.E.S. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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