Bahçelievler'in dönüşümü AFAD sunumuna 6 bininci bina yıkımıyla taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bahçelievler'in dönüşümü AFAD sunumuna 6 bininci bina yıkımıyla taşındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçelievler\'in dönüşümü AFAD sunumuna 6 bininci bina yıkımıyla taşındı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İstanbul Valiliği koordinasyonundaki afet toplantısında Bahçelievler'in kentsel dönüşüm çalışmaları sunuldu. Sunumda ilçedeki 21 bin 237 binanın yüzde 52'sinin 2000 öncesinde yapıldığı, Yarısı Bizden kapsamında 13 bin 15 bağımsız bölüme 18 milyar TL destek verildiği belirtildi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Bahçelievler Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları sunumda yer aldı. Sunumda Bahçelievler'de toplam 21 bin 237 bina bulunduğu ve mevcut yapı stokunun yüzde 52'sinin 2000 yılı öncesinde inşa edildiği bilgisine yer verildi.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, İstanbul'un afetlere hazırlık çalışmaları, geçmiş dönem kurul kararları, afet risklerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler ve yeni dönem hedefleri değerlendirildi.

AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 15 Ekim'de İstanbul'da meydana gelen sel afetinde yürütülen çalışmalar ve 21 Ekim'de gerçekleştirilen masa başı afet tatbikatına ilişkin kurul üyelerine bilgi verdi.

İstanbul'un 39 ilçesindeki belediye başkanlıklarını ilgilendiren kentsel dönüşüm eylemlerinin değerlendirildiği sunumda, Bahçelievler Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalara fotoğraflar ve sayısal verilerle yer verildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın katılımıyla gerçekleştirilen 6 bininci bina yıkım töreninden görüntülerin kullanıldığı sunumda, ilçenin yapı stoku ve 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamındaki dönüşüm çalışmaları da ele alındı.

AFAD'ın toplantıda paylaştığı sunumda, Bahçelievler'de toplam 21 bin 237 bina bulunduğu ve mevcut yapı stokunun yüzde 52'sinin 2000 yılı öncesinde inşa edildiği bilgisine yer verildi. Sunumda ayrıca, Yarısı Bizden kampanyası kapsamında ilçede 13 bin 15 bağımsız bölümün destekten faydalandığı ve 18 milyar TL destek sağlandığı bilgileri paylaşıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen 6 bininci bina yıkım töreninin görüntülerinin İstanbul AFAD'ın sunumunda kullanılması, ilçede yürütülen dönüşüm çalışmalarının il düzeyindeki afet risk azaltma değerlendirmelerine yansıdığını ortaya koydu. Bahçelievler Belediyesi, riskli yapıların yenilenmesi ve depreme dayanıklı yapı stokunun artırılması amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
BahçelievlerGüncelEmlakYerelAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
474 milyon dolar harcayan Elon Musk’tan seçim sonrası olay sözler 474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
Emre’nin Fenerbahçe’nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu kuraları çekildi Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
19:03
Dün geceye damga vurdu Alman muhabirin zor anları
Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları
18:40
Liverpoollu futbolcular İstanbul’da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
Liverpoollu futbolcular İstanbul'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
18:33
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
18:03
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 19:10:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Bahçelievler'in dönüşümü AFAD sunumuna 6 bininci bina yıkımıyla taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android