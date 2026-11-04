Bahçelievler\'in dönüşümü AFAD sunumuna 6 bininci bina yıkımıyla taşındı

İstanbul Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Bahçelievler Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları sunumda yer aldı. Sunumda Bahçelievler'de toplam 21 bin 237 bina bulunduğu ve mevcut yapı stokunun yüzde 52'sinin 2000 yılı öncesinde inşa edildiği bilgisine yer verildi.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, İstanbul'un afetlere hazırlık çalışmaları, geçmiş dönem kurul kararları, afet risklerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler ve yeni dönem hedefleri değerlendirildi.

AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 15 Ekim'de İstanbul'da meydana gelen sel afetinde yürütülen çalışmalar ve 21 Ekim'de gerçekleştirilen masa başı afet tatbikatına ilişkin kurul üyelerine bilgi verdi.

İstanbul'un 39 ilçesindeki belediye başkanlıklarını ilgilendiren kentsel dönüşüm eylemlerinin değerlendirildiği sunumda, Bahçelievler Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalara fotoğraflar ve sayısal verilerle yer verildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın katılımıyla gerçekleştirilen 6 bininci bina yıkım töreninden görüntülerin kullanıldığı sunumda, ilçenin yapı stoku ve 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamındaki dönüşüm çalışmaları da ele alındı.

AFAD'ın toplantıda paylaştığı sunumda, Bahçelievler'de toplam 21 bin 237 bina bulunduğu ve mevcut yapı stokunun yüzde 52'sinin 2000 yılı öncesinde inşa edildiği bilgisine yer verildi. Sunumda ayrıca, Yarısı Bizden kampanyası kapsamında ilçede 13 bin 15 bağımsız bölümün destekten faydalandığı ve 18 milyar TL destek sağlandığı bilgileri paylaşıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen 6 bininci bina yıkım töreninin görüntülerinin İstanbul AFAD'ın sunumunda kullanılması, ilçede yürütülen dönüşüm çalışmalarının il düzeyindeki afet risk azaltma değerlendirmelerine yansıdığını ortaya koydu. Bahçelievler Belediyesi, riskli yapıların yenilenmesi ve depreme dayanıklı yapı stokunun artırılması amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.