Bahçelievler'de toprak altında kaldığı tahmin edilen 2 kişi için kurtarma sürüyor - Son Dakika
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Bahçelievler'de toprak altında kaldığı tahmin edilen 2 kişi için kurtarma sürüyor

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Bahçelievler\'de toprak altında kaldığı tahmin edilen 2 kişi için kurtarma sürüyor
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Bahçelievler\'de toprak altında kaldığı tahmin edilen 2 kişi için kurtarma sürüyor
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Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde temel kazısı yapılan inşaatta toprak ve balçık yığını işçilerin üzerine kaydı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, toprak altında bulundukları tahmin edilen 2 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

(İSTANBUL) Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. İtfaiye ve AFAD ekipleri toprak altında bulundukları tahmin edilen iki kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay öğle saatlerinde Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak üzerindeki inşaat halindeki binada kazı çalışması sırasında yaşandı. Toprak ve balçık yığını işçilerin üzerine doğru kaydı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yığın altında kaldığı tahmin edilen 2 kişiye ulaşabilmek için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: ANKA
BahçelievlerİtfaiyeGüncelİnşaatAFADSon Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de toprak altında kaldığı tahmin edilen 2 kişi için kurtarma sürüyor - Son Dakika
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