Bahçelievler\'de kazıda toprak kaydı, bir işçi sağ kurtarıldı, diğeri aranıyor

(İSTANBUL) Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yaşanan toprak kaymasında yığın altında kalan bir işçi sağ kurtarıldı. Diğer işçiyi arama - kurtarma çalışmaları sürüyor. Toprak kaymasının yaşandığı alanda yaptığı açıklama yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Bir yurttaşımızı canlı olarak aldık. Bir yurttaşımızın toprak altında kaldığıyla ilgili bilgimiz var. Bununla ilgili bütün kurumlarımız el birliğiyle çalışıyorlar" dedi.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'ta öğle saatlerinde bir inşaatın kuyu temel çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve arama - kurtarma ekibi sevkedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da olay yerine giderek İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve kurmaylarından arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli arkadaşlar maalesef Bahçelievler'de bir inşaat, kuyu temel kazısı sırasında bir toprak kayması meydana geldi. AFAD, itfaiye yetkililerimizin tamamı burada. Devletimiz, belediyemiz, Bahçelievler Belediyemiz burada. İtfaiye ekiplerimiz burada. Hep beraber çalışıyoruz. Bir yurttaşımızı canlı olarak aldık. Bir yurttaşımızın toprak altında kaldığıyla ilgili bilgimiz var. Bununla ilgili bütün kurumlarımız el birliğiyle çalışıyorlar. Çıkarılan yurttaşımızın sağlık durumu iyi Inşallah diğer kardeşimizi de şimdi alacaklar inşallah."