Zonguldak'ta Bahçelievler İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışına veliler destek verdi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Bahçelievler İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışına veliler destek verdi

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Zonguldak\'ta Bahçelievler İlkokulu\'nda düzenlenen kan bağışına veliler destek verdi
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Zonguldak'ta Bahçelievler İlkokulu'nda Türk Kızılay Zonguldak Şubesi'nin düzenlediği kan bağışı etkinliğine veliler yoğun ilgi gösterdi. Okul Müdürü Ferit Karadayı, bağışta bulunan velilere ve Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Zonguldak'ta Bahçelievler İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına veliler yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay Kan Merkezi Zonguldak Şubesi tarafından Bahçelievler İlkokulu'nda kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Okulda kurulan kan bağışı alanına gelen veliler, kan vererek kampanyaya destek oldu. Gün boyunca devam eden etkinlikte velilerin yoğun katılımı dikkat çekti.

Akşam saatlerine kadar sürecek kampanyada kan bağışında bulunmak isteyen veliler, Kızılay ekiplerinin gözetiminde bağışlarını gerçekleştirdi.

Bahçelievler İlkokulu Müdürü Ferit Karadayı, kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kan bağışında bulunan velilere teşekkür etti. Ferit Karadayı, etkinliğin düzenlenmesinde görev alan Türk Kızılay Kan Merkezi Zonguldak Şubesi ekiplerine de teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA
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