Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç Bahçelievler'de 3 aracın üzerine düştü - Son Dakika
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Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç Bahçelievler'de 3 aracın üzerine düştü

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Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç Bahçelievler\'de 3 aracın üzerine düştü
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Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç Bahçelievler\'de 3 aracın üzerine düştü
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Bahçelievler'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, biri kamyonet 2'si otomobil 3 aracın üzerine düştü. Araçlarda hasar oluşurken ağaç, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

Bahçelievler'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan Yüksel Özden, "Ben aracın içerisindeyken gürültü geldi. Sağa sola baktım, kaza oldu sandım" dedi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Damla 1 Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli rüzgar nedeniyle sokakta bulunan bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Biri kamyonet 2'si otomobil 3 araçta hasar oluşurken ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek araçlar kurtarıldı.

Saniyelerle ağacın altında kalmaktan kurtulan Yüksel Özden, "Sabah 07.30 gibiydi aracı çalıştırdım işe gitmek için. Bir gürültü geldi. Sağa sola baktım, kaza oldu sandım. Baktım ki ağaç devrilmiş. 3 araçta hasar var. Ben kamyonun içerisindeydim" diye konuştu.

GÜNGÖREN'DE AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Öte yandan Güngören'de de fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Ekiplerin çabasıyla ağaç araçların üzerinden kaldırıldı. Araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: DHA
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