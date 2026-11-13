İstanbul Bahçelievler\'de beton pompası yayaya çarptı, yaya yaşamını yitirdi

İstanbul Bahçelievler'de beton pompası yayaya çarptı, yaya yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Bahçelievler'de saat 18.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki yayaya beton pompası çarptı. Kazada yaya yaşamını yitirdi; beton pompasının şoförü gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.
Vehbi DEMİR/ İSTANBUL – BAHÇELİEVLER'de yolun karşısına geçmeye çalışan Neriman Atamaca'ya (53) beton pompası çarptı. Kazada Atamaca hayatını kaybederken, şoför gözaltına alındı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ü. (55) idaresindeki 34 PAZ 276 plakalı beton pompası, yolun karşısına geçmeye çalışan Neriman Atamaca'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Atamaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından beton pompasının şoförü Mehmet Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atamaca'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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