Bahçelievler\'de beton pompası aracının çarptığı kadın öldü, sürücü gözaltına alındı

Bahçelievler'de beton pompası aracının çarptığı kadın öldü, sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde beton pompası aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki kadına çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi, beton pompası aracının sürücüsü gözaltına alındı.
Bahçelievler'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton pompası aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
BETON POMPASI ARACI, KADINA ÇARPTI
Siyavuşpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 34 PAZ 276 plakalı beton pompası aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan Neriman Atamaca'ya (53) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Atamaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Beton pompası aracının sürücüsü M.Ü. (55) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?