Zonguldak'ta istinat duvarı kaydı, toprak 2 katlı binanın çevresine yığıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta istinat duvarı kaydı, toprak 2 katlı binanın çevresine yığıldı

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Zonguldak\'ta istinat duvarı kaydı, toprak 2 katlı binanın çevresine yığıldı
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Zonguldak Bahçelievler'de yağış sonrası istinat duvarı kaydı; yamaçtan kopan toprak 18 Ekim'de tahliye edilen 2 katlı binanın çevresine ve yola yığıldı. Heyelanda elektrik direği devrildi, hatlar koptu; bina sakinlerinin güvenlik sonrası dönmesi bekleniyor.

Zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöken 2 katlı binanın çevresi yamaçtan kopan toprak kütlesiyle doldu. Heyelanda bir elektrik direği devrilirken daha önce oturanların tahliye edildiği binanın çevresi dronla havadan görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışın ardından istinat duvarı bağlantı noktalarından ayrılarak toprakla birlikte kaydı. Yamaçtan kopan toprak kütlesi, 18 Ekim'de tedbir amacıyla tahliye edilen 2 katlı binanın çevresine ve yola yığıldı.

Heyelan sırasında bölgedeki bir elektrik direği devrilirken, bazı elektrik hatları da koptu. Toprak kaymasının yaşandığı alanda istinat duvarının ayrıldığı noktalar ve yola kadar ulaşan toprak birikintisi dikkat çekti.

Heyelan bölgesi havadan görüntülendi

Yaşanan heyelanın ardından binanın çevresinde ve yolda oluşan toprak birikintisi dron ile görüntülendi. Görüntülerde, yamaçtan kayan toprağın daha önce boşaltılan binanın çevresini kapladığı, istinat duvarının zarar gördüğü ve elektrik direğinin devrildiği görüldü.

Bölgede öncelikle risk azaltma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ardından biriken toprağın ve heyelan nedeniyle oluşan kalıntıların temizlenmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanması ve gerekli güvenlik şartlarının sağlanmasının ardından bina sakinlerinin evlerine dönmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
BahçelievlerZonguldakGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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