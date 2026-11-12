Esenyurt'ta lise öğrencileri İETT otobüsünün camını kırınca şoför aracı boşalttı - Son Dakika
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Esenyurt'ta lise öğrencileri İETT otobüsünün camını kırınca şoför aracı boşalttı

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Esenyurt\'ta lise öğrencileri İETT otobüsünün camını kırınca şoför aracı boşalttı
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Esenyurt\'ta lise öğrencileri İETT otobüsünün camını kırınca şoför aracı boşalttı
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Esenyurt'ta saat 16.00 sıralarında okul çıkışı toplu taşımayı kullanan lise öğrencileri, şakalaşmanın dozunu kaçırarak İETT otobüsünün camını kırdı. Otobüs şoförü güvenlik gerekçesiyle aracı durdurup boşalttı; öğrencilerin otobüsten inme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Esenyurt okul çıkışı toplu taşımayı kullanan lise öğrencileri şakalaşmanın dozunu kaçırınca İETT otobüsünün camını kırdı.

Esenyurt'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Okul çıkışı toplu taşımayı kullanan lise öğrencileri şakalaşmaya başladı. Şakalaşmanın dozunu kaçıran öğrenciler İETT otobüsünün camını kırdı. Otobüs şoförü güvenlik nedeniyle otobüsü durdurarak boşaltı. Öğrencilerin otobüsten inme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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